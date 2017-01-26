今溫度略升 除夕到初二好天氣 初三起轉濕冷

民眾閒適地坐在陽光下休憩。（方濬哲攝）

受到大陸冷氣團持續影響，今清晨各地仍偏冷，台中僅12.7度，不過白天開始雲量減少，高溫將比昨天回升1、2度，北部及宜、花一帶大約在18至20度，其他地區則在22至25度，中南部地區日夜溫差偏大。降雨方面，白天各地大多是多雲到晴的穩定天氣，只有東部地區仍有些局部短暫雨。未來一週(27至2月1日，除夕至大年初五）前期天氣大致上晴朗舒適，不過下週一(30日，大年初三)起又有東北季風南下造成降溫，水氣也有再度增多的趨勢。

根據中央氣象局資料顯示，明天起冷氣團減弱，從週五到下週日氣溫逐日回升且水氣偏少，天氣相當舒適，僅東半部和北部山區偶有零星雨，白天北部及東半部高溫將回升至24、25度，中南部甚至可來到27度，不過日夜溫差大，須適時調整衣物。

下週一(30日，大年初三)東北季風增強，迎風面的北部、東北部降雨機率提高，下週二、下週三(31日、2月1日，大年初四、初五)除了迎風面的降雨外，花東地區及南部山區也容易有降雨出現；溫度方面，北台灣清晨氣溫稍降，白天高溫跟初二相比將有多達4度以上的降幅，中南部和花東高溫也會略降。

空氣品質方面，今雲嘉南及高屏地區AQI為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區及離島地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)

春節年假天氣預報。(中央氣象局)