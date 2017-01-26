貓和狗誰聰明？科學家揭密表示...

記憶測試中，貓咪的表現和狗狗一樣好，這表示貓咪的聰明程度和狗狗難分軒輊。(圖片取自達志影像)

狗狗和貓咪都是現代人喜愛的寵物，但以往認為狗狗較聰明的說法如今似乎受到推翻。日本科學家說，在一系列記憶測試中，貓咪的表現和狗狗一樣好，這表示貓咪的聰明程度和狗狗難分軒輊。

日本科學家測試49隻家貓的記憶力，在碗裡放置食物，觀察牠們能否記得哪些碗裡食物已吃光，哪些根本還沒吃過，測試時間間隔15分鐘。最後發現，貓咪不但記得碗裡的內容物和還能記住放在哪裡的資訊，代表牠們擁有記憶事情的能力。研究人員表示，貓咪的記憶時間甚至還能持續更長。

另外，貓咪還能夠回憶美好體驗，比如吃了喜歡的點心。這種記憶特定事件的獨特能力稱為情節記憶（episodic memory）。研究顯示，狗兒也擁有這類記憶力。研究還顯示，貓咪在多項心理測驗上的表現例如對人類手勢、臉部表情和情緒的反應，都不輸狗狗。

(中時電子報)