冷氣團影響 清晨偏冷白天多雲到晴
中央氣象局表示，今天持續受大陸冷氣團影響，清晨各地偏冷，中部以北及東北部低溫僅攝氏13、14度，其他地區約17度；隨著水氣移出，降雨趨緩，白天之後各地回到多雲到晴的穩定天氣。
氣象局說，今天持續在大陸冷氣團的影響下，清晨各地感覺仍都偏冷，中部以北及東北部地區低溫還是只有13、14度左右，其他地區大約在17度附近。
至於高溫的部分，由於白天之後雲量減少，高溫可望比昨天回升1、2度，北部及宜、花一帶大約在18至20度，其他地區則在22至25度，中南部地區日夜溫差偏大，提醒早出晚歸的朋友留意氣溫的變化並適時增減衣物，以免著涼。
天氣方面，氣象局指出，隨著水氣逐漸移出，降雨趨緩，白天之後又會回到各地大多為多雲到晴的穩定天氣，只有迎風面的東半部地區仍有些局部雨的可能。1060126
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。