冷氣團影響 清晨偏冷白天多雲到晴

中央氣象局表示，今天持續受大陸冷氣團影響，清晨各地偏冷，中部以北及東北部低溫僅攝氏13、14度，其他地區約17度；隨著水氣移出，降雨趨緩，白天之後各地回到多雲到晴的穩定天氣。

氣象局說，今天持續在大陸冷氣團的影響下，清晨各地感覺仍都偏冷，中部以北及東北部地區低溫還是只有13、14度左右，其他地區大約在17度附近。

至於高溫的部分，由於白天之後雲量減少，高溫可望比昨天回升1、2度，北部及宜、花一帶大約在18至20度，其他地區則在22至25度，中南部地區日夜溫差偏大，提醒早出晚歸的朋友留意氣溫的變化並適時增減衣物，以免著涼。

天氣方面，氣象局指出，隨著水氣逐漸移出，降雨趨緩，白天之後又會回到各地大多為多雲到晴的穩定天氣，只有迎風面的東半部地區仍有些局部雨的可能。1060126

(中央社)