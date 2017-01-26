MLB》洛磯簽李振昌後 補進皇家前終結者霍蘭

霍蘭曾為頂尖終結者，2013和2014年共為皇家貢獻93次救援成功。(美聯社資料照)

(07:23更新文圖)包括《雅虎體育》(Yahoo Sports)等美媒報導，洛磯和31歲的皇家前終結者霍蘭(Greg Holland)同意簽下一年合約，另外第二年是選擇權，前提須是通過體檢。但洛磯對此拒絕評論。

霍蘭2013和2014年共為皇家貢獻93次救援成功，自責分率只有1.32；且K功驚人，平均每9局可三振13.4人。2015年雖然手肘疼痛，仍繳出3勝2敗32救援成功，自責分率為3.83。

霍蘭2015年接受右肘韌帶移植手術(Tommy John surgery)後，隔年全季未出賽，但看似恢復良好，去年11月球速已可達90哩(約144公里)，吸引多隊目光。洛磯以附帶大聯盟春訓的小聯盟約，簽下李振昌後，繼續補強牛棚，積極想將霍蘭納入陣中。

(中時電子報)