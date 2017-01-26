預期美經濟成長加速 道瓊突破20000點

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彭博報導，由於投資人預期經濟成長將加速及川普總統將擴張政府支出，美國主要股市全面上揚，道瓊指數也站上20000點大關。

自去年12月中以來一直在20000點以下徘徊的道瓊工業指數漲155.80點或0.78%，一舉突破20000點，收在20068.51點。

以科技類股為主的那斯達克指數漲55.382點或0.99%，報5656.340點。

標準普爾500指數漲18.30點或0.80%，報2298.37點。

費城半導體指數漲13.6455點或1.45%，報956.0576點。（譯者：中央社簡長盛）1060126

(中央社)