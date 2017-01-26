川普嗆 芝加哥不解決大屠殺問題 他就要⋯
芝加哥治安糟糕，經常發生槍枝暴力問題，美國總統川普除了擔憂現況更嗆聲，若芝加哥不停止這種可怕的大屠殺，治安繼續惡化下去，他就要把「聯邦」送進去，但他並未說明是指聯邦國民兵、聯邦調查局幹員，還是聯邦菸酒槍砲爆裂物管理局人員？
川普在20日就職典禮中，曾提到美國犯罪、幫派、藥物使許多民眾喪生，他矢言從現在開始，終止這種大屠殺，24日他在推特發文提到芝加哥槍枝暴力問題，「芝加哥如果無法解決可怕的大屠殺問題，我就要把聯邦(Feds)送進來了。」川普推文指出，2017年還不到一個月，已經發生228件槍擊案，42人被槍殺死亡，比去年同期增加24%。
芝加哥警察局局長強森(Eddie Johnson)在川普推特發文後表示，非常樂意與聯邦FBI等機構一起合力打擊暴力，也希望因此提高聯邦檢察部門起訴槍枝犯罪比率。
芝加哥市長去年在紐約與川普會面時，曾當面向川普表示歡迎聯邦協助芝加哥解決治安問題，認為這些聯邦助力預估可有效減少五成槍枝暴力問題。
(中時電子報)
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