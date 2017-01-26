美供應量增加 油價下跌

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彭博報導，由於美國政府報告顯示，原油和燃料供應增加，紐約油價下滑。

根據美國能源情報署（EIA）的報告，至本月20日截止的上週，原油存量增加284萬桶。

紐約商品交易所美國基準的西德州中級原油（WTI）3月交割價格跌43美分或0.8%，報每桶52.75美元。

倫敦市場世界基準的北海布倫特原油3月交割價格跌36美分，報每桶55.08美元。（譯者：中央社簡長盛）1060126

(中央社)