川普擬停止接收敘利亞難民 暫停中東國家簽證

一台卡車開在美墨邊境附近的道路上。(美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)正在草擬的一份行政命令計畫顯示，他計畫停止接收來自敘利亞的難民，並且暫停美國其他接收難民的計畫至少120天。

根據一份美聯社(AP)取得的草稿，川普也將暫停美國核發簽證給來自伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和葉門的人士至少30天，這些國家主要宗教信仰都是伊斯蘭教。川普預計將在本周簽署這份行政命令，但他是否會在正式簽署之前修改這份命令則尚未釐清。

川普周三已經下令更改移民規則，並宣布將開始在美國和墨西哥邊境蓋牆，他在國土安全部發表演說時說，這表示美國今天起將重新掌控自己的邊境。他也表示美國將和墨西哥共同改善邊境安全、增進兩國經濟交流，並緊密合作以解決毒品走私的問題。

川普在去年競選總統期間，就承諾將在美國和墨西哥之間蓋邊境牆，現在白宮網站宣稱這道牆將能預防非法移民、毒品和人口走私，以及恐怖主義。

(中時電子報)