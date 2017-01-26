慶雞年》暖冬花早開！蝴蝶蘭買氣旺旺

「幸福向您飛來」含意的蝴蝶蘭讓家中添新春喜氣。（新北市政府農業局提供）

慶雞年！賞花買花「發一下」！農曆春節將至，目前應景花卉價格平穩，新北市政府農業局推薦購買有「幸福向您飛來」含意的蝴蝶蘭讓家中添新春喜氣。現在到農曆除夕前，五股區農會推出「綠手指花藝師-林世育」不定時駐點幫民眾組裝蘭花盆栽作品。

農業局長李玟表示，「花」是台灣人過年，不可缺少的裝飾品之一，為了點染新春的喜氣，都會在客廳或神明廳上插上一盆花，沾一些喜氣。俗云：「多花多果，又發又福」，就是這含意。今年因為氣候和暖，部分年花雖然提早開花，但價格與去年相差不多，農曆年節很適合買盆鮮花來「發」一下。

五股區農會每到農曆年前，都會在農會內展售林世育花藝師的蘭花盆栽作品，同時也有不定時駐點幫民眾組裝蘭花盆栽作品，受到很多來民眾青睞。

五股區農會陳萬福總幹事表示，不要看林世育長的粗曠，對待蘭花可是非常有一套，所搭配出來的蘭花盆栽作品可是婆婆媽媽們的最愛。此外五股農會也有農會超市及生機生活館等可供選擇，是年貨採買好去處。歡迎大家來五股農會逛逛。

蘭花放置在通風良好處適當光照處可維持1-2個月花期，且因冬天室內氣溫低，不易消耗水分，約半個月澆水一次，之後發現水草乾燥再澆水即可，記住勿將水噴灑在葉子與花朵上。

(中時電子報)