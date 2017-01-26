1月26日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

柯P民調 北市無敵

台北市長柯文哲表態爭取連任，但處於谷底的民調讓他連任之路蒙上陰影，藍綠陣營也不少人欲趁「虛」而入；但根據《時報周刊》最新民調，被點名的可能參選人中，柯文哲獲得24.2％支持度，領先群雄，不但勝過藍營支持度最高的前立委丁守中（12.4％），連有「賴神」封號的台南市長賴清德（10.2％），目前也難以匹敵。

機捷2月2日試營運 免費試乘3月2日通車

交通部長賀陳旦昨正式將「桃園機場捷運營運許可」交給桃園市長鄭文燦，桃捷公司隨即宣布，機捷2月2日起試營運1個月，前兩周團體試乘，但不開放預辦登機及行李托運服務，且限定只能出入6站；2月16日開放自由試乘後開放全線車站，但仍採限時、限人數；3月2日正式通車，第1個月票價5折優惠。

李秀環痛罵童仲彥：邊打老婆 邊向新歡告白

台北市議員童仲彥被指長期對妻子李秀環家暴並有婚外情，李昨在臉書發表600多字聲明，痛批他是家暴慣犯，「我不是第一個被你打得身心俱創的女人。」對於童表示，「毀滅我，並不能證明自己沒錯」，她反擊，「毀滅你的不是我，是你自己。」夫妻隔空交火。

蘋果日報

童仲彥毆妻50次斷肋骨 竟示愛殯葬公主

上周民進黨北市議員童仲彥被爆疑戴綠帽，昨《壹週刊》再爆童妻李秀環指控，夫妻相識6年多來遭童施暴逾50次，提供多張被打到豬頭等等傷痕累累照片，指控童外遇其服務處主任、有殯葬公主之稱的邱惠美，逼她離家；昨童僅稱雙方有拉扯，卻承認喜歡邱，更公開示愛「看到邱主任不喜歡的話，那就不是男人」。北市家暴中心已證實曾接獲4次家暴案通報。網友和民眾痛批童是人渣，要童辭去市議員。

春節返鄉 國道今下午3時湧車潮

春節連假明開始，國道今下午3時後將湧現首波南下返鄉車潮，估交通量較平日增2成，6天年假以下周一（年初三）最塞，估交通量達145百萬車公里，不僅較年平均車流量增7成，且將創歷史新高。另台鐵面臨千名員工擬依法休假，除夕到年初三鐵路運輸恐脫班延誤。

機捷2/2試營運 免費搭乘1個月

歷經20年興建測試、4位總統、總造價1138億餘元、全長51餘公里的機場捷運，昨天下午終於取得營運許可證，桃園市政府宣布將於2月2日起試營運，提供團體及個人免費試乘1個月，3月2日起正式營運，營運1個月票價將打對折，日後要到桃園機場出國的旅客，可在台北車站辦理行李託運，預計試營運期間將吸引70萬人次搭乘，民眾歡欣地說：「未來搭機就不用怕國道塞車了！」

聯合報

川普下令 美墨邊界開始築牆

美國總統川普開始履行嚴格控管移民入境的競選承諾，廿五日巡視國土安全部時簽署行政命令，啟動美國與墨西哥邊界超過三千公里隔離牆的建設。第二道命令鎖定「庇護」非法移民的城市，聯邦政府將削減補助。接下來，川普考慮限制難民入境，最快廿六日宣布。

回應楊仁壽投書 林萬億：已領不追回就是不溯既往

最高法院前院長楊仁壽投書本報，認為改革不應溯及既往，也有退休司法官痛批政府「殘酷、暴力」。年金改革委員會副召集人林萬億說，改革基礎要以社會公義為主，年金改革已經談了廿年，如果要回到信賴保護、不溯及既往，就幾乎無解。如果制度不可改變，當年金破產時，還要信賴什麼？到時再去討論補救，基礎又在哪裡？

陸500億美元挖我友邦 布吉納法索、史瓦濟蘭不理

彭博社廿五日報導，中國大陸撒重金挖角布吉納法索與史瓦濟蘭兩個台灣在非洲僅剩的友邦，對布吉納法索開出五百億美元（約台幣一點五七兆元）價碼。但兩國均表示，無意改變與台灣的緊密關係。

報導中說，布吉納法索外長巴瑞表示，儘管與大陸有關的企業與人士願提供資金，要布吉納法索轉為承認大陸，但布國不會切斷與台灣的邦交。

史瓦濟蘭也表示，與台灣的關係是建立在互惠利益，並非金錢。

自由時報

8韓女控遭性侵「都搭Jerry車隊」

韓籍女性在台遭計程車司機性侵案擴大！韓國外交部官員昨透露，案發後韓國駐台北代表部接到另八名訪台韓女舉報疑遭性侵，且她們在台期間都搭性侵嫌犯詹侑儒所屬車隊「Jerry Taxi Tour」。

美議員要川普履諾「將中國列匯率操縱國」

美中、美墨貿易戰風險升高！民主黨聯邦參議員領袖舒默要求川普政府兌現競選承諾，把中國列為「匯率操縱國」；而川普在約見三大車廠執行長時，施壓他們不得赴墨投資。面對川普的步步進逼，中國可能祭出報復措施，抵制耐吉、蒂芙尼等美國企業的產品。

崔天凱批台奴才心態 游錫堃：玻璃心

中國駐美大使崔天凱美東時間廿四日在記者會上批評，台灣方面有些政客利用美國換政府的時候做了不少小動作，「而且有的人自以為到美國來見了什麼人，回去沾沾自喜，我覺得這是一種奴才心態。」

對此，上週率領跨黨派代表團出席川普就職典禮的祝賀團團長、前行政院長游錫堃表示，台灣代表團是受美國政府邀請，參加川普總統就職，典禮很圓滿，他不想再回應中國的玻璃心發言。

(新華社)