《RM》不停播了 傳再約姜虎東加入
韓國人氣綜藝節目《Running Man》（以下稱RM）去年底因爆出無預警讓宋智孝及金鐘國「下車」，最後更決定在下月停播，讓許多粉絲錯愕不已。且當時就曾傳出節目組有意邀請姜虎東「一起奔跑」，沒想到昨事件大翻轉，RM最後確定節目不停播，又傳出有意再次延攬姜虎東，就是希望重現劉在石與姜虎東同框的畫面。
劉在石與姜虎東過去可說都是韓國的「國民主持人」，但姜虎東事後淡出螢光幕前，讓劉在石成為現在韓國最夯主持人。只是他所主持的RM原訂下月播出最後一集後說再見，怎知現在節目組要金鐘國與宋智孝留下，RM確定不停播了。
而先前就有傳節目組在讓宋智孝與金鐘國下車時，就有找上姜虎東替代，可據悉遭到拒絕。沒想到現在又傳出節目組再次邀請姜虎東加入，希望重現姜虎東與劉在石同框的經典畫面！不過這項說法遭到RM節目部否認，強調是否會有新成員加入，一切都還未定。
(中時電子報)
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