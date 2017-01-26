《時來運轉》湖人進攻一盤散沙 爵士主場大鎖難破

尼克楊(左)無法有效組織進攻，湖人陷入單打泥沼。(美聯社資料照)

●湖人缺少組織型控衛，進攻節奏問題大

湖人27日(周五除夕)早上11點30分，到爵士主場踢館，這一戰羅素(DAngelo Russell)繼續缺陣，這問題對年輕的湖人來說相當不利。以前幾場推派尼克楊(Nick Young)控球的陣容來看，尼克楊把球帶過半場後，並沒有很理想的進攻組織能力，多是在高位擋拆或著將球分給兩側前鋒後，就又回到跑位找空檔出手的模式，換句話說他在控衛的功能，就只是把球帶到前場，接下來的進攻組織實在沒有太大的貢獻。以這樣的模式對到主場防守兇悍的爵士，進攻效率繼續探底的機會相當高。

海沃德(左)近兩戰手感不佳，影響爵士進攻效率。(美聯社資料照)

●爵士得分雙箭頭戈登海沃德、喬治希爾手感不佳，進攻流暢度受阻

爵士吞下二連敗，關鍵主因在兩大得分箭頭一起失準。海沃德(Gordon Hayward)跟希爾(George Hill)前兩戰命中率都不超過35%，本來爵士進攻在聯盟就屬於末段班，兩大得分主力又同時找不到準星，對於爵士隊來說想贏球根本緣木求魚。這一戰對上防守強度偏弱的湖人壓力相對減低不少，但是投不投的進還是要看這兩人經過一天休息後狀況調整如何。好消息是湖人的防守不堪一擊，就算這兩人手感依舊不理想，內線的戈貝爾(Rudy Gobert)有機會跳出來扛下進攻的重責大任。

●湖人客場比賽近況差，進攻、防守皆不及格

湖人近5戰得分只有99.2分，失分卻高達112分，攻守失衡的狀況連輸4場盤分，客場也是連倒4場。而爵士近5戰得分103分，失分飆高到101.6分，雖不突出但對湖人來講還是綽綽有餘。整體來看，這一戰爵士主場的贏面很大，但要注意的是爵士對到勝率不及4成的球隊過盤率偏低，這與他們進攻節奏慢、出手次數少，得分偏低不易大比數贏球有關，因此這戰就算湖人狀態不理想，要拚爵士過盤風險也是頗高。

●爵士主場防守至上，低比分、慢節奏才是王道

湖人缺少進攻組織型的控衛，到爵士主場節奏會被整個帶走，想要提高進攻速度飆分難度恐怕相當高，弄巧成拙還有可能出現超低命中率的難看局面。而且爵士前幾戰得分提高，但比賽卻打得相當辛苦，可見放慢進攻節奏、拚防守才是爵士的贏球模式，這一戰回到主場有望再見到高壓迫的防守表現。

●總結

這一戰回到爵士主場，防守加強、穩定控制節奏會是爵士拿下勝利的關鍵。一旦比賽往這個方向走，以湖人現在的陣容來看，缺少一個可以有效組織進攻的控衛，得分效率鐵定不理想，要飆高分難度太大。而爵士本來就不是飆分的球隊，低比分的防守戰可以預期。因此這一戰小分會是較佳的方向，避開爵士讓分開太大掉洞的風險為佳。

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(中時電子報)