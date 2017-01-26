川普提名比爾登任海軍部長

白宮今天表示，美國總統川普將提名前軍事情報官員、私募基金經理人比爾登（Philip Bilden）擔任海軍部長。

路透社報導，川普在白宮的聲明中說：「作為海軍部長，比爾登將於重新打造我們無與倫比海軍的任務裡，運用自身卓越的判斷力與頂尖的管理能力。」（譯者：中央社陳亦偉）1060126

(中央社)