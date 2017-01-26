資深女星瑪麗泰勒摩爾辭世 享壽80歲
美國資深女星瑪麗泰勒摩爾（Mary Tyler Moore）今天辭世，享壽80歲。在超過半世紀的演藝生涯中，她曾獲6座艾美獎並以1980年上映的「凡夫俗子」入圍奧斯卡最佳女主角。
1936年12月29日出生於紐約布魯克林的瑪麗泰勒摩爾，最讓美國觀眾印象深刻的代表作，是1970年代的電視喜劇影集「瑪麗泰勒摩爾秀」（The Mary Tyler Moore Show）。
這位女星的公關布克斯包姆（Mara Buxbaum）今天發表聲明表示，瑪麗泰勒摩爾在親友陪伴下辭世，享壽80歲。與這位女星結髮33年的第三任丈夫萊文（RobertLevine）也隨侍在側。
除了演藝事業之外，瑪麗泰勒摩爾生前大力倡導動物保護，也積極參與「青少年糖尿病研究基金會」（Juvenile Diabetes Research Foundation）公益活動，為第一型糖尿病研究基金大力募款。這位女星在33歲那年，經醫師診斷證實患有第一型糖尿病。
2011年5月，瑪麗泰勒摩爾開刀移除腦膜瘤。1060126
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。