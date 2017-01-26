來動物園看「雞年特展」水牛整理門面迎嬌客

水牛「銀河」有專屬的美容師牛背鷺、黃頭鷺幫忙牠們整理門面。（台北市立動物園提供）

雞年到！計畫好要到哪度過佳節嗎？來動物園走走吧！動物園內的動物們似乎也忙著準備過年，例如水牛「銀河」和鄰居黃牛「后髮」就有專屬「美容師」到家服務，幫忙整理門面、除舊佈新。而新年新氣象，我們應該以生肖「雞」年的主人翁們為榜樣，學習雉雞早睡早起的精神，健康有朝氣地快樂過新年。

來動物園走春，記得到非洲動物區探望金剛猩猩「寶寶」。（台北市立動物園提供）

農曆年春節期間，台北動物園只有1月27日除夕休園一天，體貼前一晚守歲的民眾，大年初一9點開園，初二起提早於8點30分迎賓。

青鸞是名列行政院農委會「保育類野生動物名錄」的瀕臨絕種野生動。（台北市立動物園提供）

今年動物園「雞」味十足，除了剛推出的「百雞鳴盛世-雞年生肖特展」外，大門廣場有一座兼具永續和環保概念的植物生命牆，用植物妝點出2017春節氣氛，還有公雞造型的綠雕，栩栩如生相當受到民眾的歡迎。

黃牛「后髮」舒服地坐著曬暖暖的冬陽。（台北市立動物園提供）

今年暖冬，水牛「銀河」和黃牛「后髮」心情好極了，專屬的美容師牛背鷺（黃頭鷺）也自動到府，幫忙牠們整理門面，「銀河」和「后髮」舒服地坐著曬暖暖的冬陽，美容師們也提前享受「年菜」、飽餐一頓。

隨著新的一年即將到來，動物園的攝影師拍攝到黑猩猩「咪覺」似乎正在認真地擦拭木頭，就像我們擦拭地板一樣，從左邊推過來，再轉身嚕回去，相當認真的工作。

但保育員表示，「咪覺」應該不是在打掃環境除舊佈新，而是3歲這個年紀的黑猩猩玩得很嗨的表現；至於一歲半的「娃智」雖然也會爬上爬下，但隨時都在媽媽的掌握之內，現在還不會這種玩法。

黑猩猩「迪亞哥」和「寶寶」這幾天仍不時隔牆互相宣示地盤。（台北市立動物園提供）

剛和大家見面的「迪亞哥」，和「寶寶」兩個「男人味」十足的銀背金剛猩猩，這幾天仍不時隔牆互相宣示地盤，讓現場探視牠們的遊客，親眼目睹銀背金剛猩猩保護領域的行為表現。來動物園走春，千萬別忘了去非洲動物區探望金剛猩猩。

黑猩猩「咪覺」似乎正在認真地進行年終大掃除。（台北市立動物園提供）

春節期間動物園還準備豐富的活動，從影展、主題特展、雞年好運旺旺來紅包發放、動物朋友拜年、親子DIY等活動，大家可以提前安排行程，除了欣賞動物，也可參加各種有趣的年節活動。

(中時電子報)