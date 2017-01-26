家暴毀形象 童仲彥宣布退出民進黨

台北市議員童仲彥25日召開記者會，回應家暴指控。（報系資料照 池雅蓉攝）

民進黨籍台北市議員童仲彥今（26日）早在臉書貼出退黨聲明，表示「因為家庭因素及個人問題，損及摯愛民進黨之形象，自責不已，本人童仲彥深自檢討，即日起退出民進黨。」。但光是退出民進黨還是無法平息眾怒，網友紛紛在童仲彥臉書留言，要求他辭去台北市議員職務。

台北市議員童仲彥的妻子李秀環向周刊爆料，交往結婚6年來，遭家暴近5、60次，甚至被打到「昏迷3天、肋骨斷3根、肺部塌陷」。且童與辦公室主任邱惠美關係匪淺。

童仲彥昨開記者會回應，坦承喜歡邱女「只要是男人看到邱主任，不喜歡她的話就不是男人」，也承認與妻子有拉扯衝突，願意對此向妻子、社會道歉，但什麼是真、什麼是假，兩人最清楚，家務事不便對外說明細節，聲稱講了會對妻子造成傷害。

家暴消息傳出，各界撻伐，民進黨表示，若黨員同志確實涉及違紀之情事，傷害黨的形象，一律嚴懲，決不寬貸，已責成組織部及台北市黨部針對此案組成調查小組進行了解，若屬實，即檢具相關事證，送中常會討論。

民進黨立委管碧玲更是直呼「這太嚴重了！」，無法原諒這樣的暴力，這已不光是司法的問題，而是要給社會一個交代。如果毆妻是真的，「只有開除黨籍一條路！」

(中時電子報)