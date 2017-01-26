MLB》范圖拉遭搶斷生機？ 多國記者：他立即死亡
前皇家投手范圖拉(Yordano Ventura)車禍的調查尚在進行，昨卻傳出發現他的路人，只顧搶財物未伸出援手，導致他失去最後存活機會，不過當地體育記者羅哈斯(Bienvenido Rojas)隨後駁斥這個消息，並在推特PO出范圖拉失事照片，表示他財物尚在，且是立即死亡。
范圖拉的喪禮昨已完成，而車禍的確切原因則尚在進行，據調查指出，他體內無酒精反應，不過疑似是車速過快，加上濃霧影響偏離路線，導致車輛失控撞上山壁；且因未繫安全帶，人飛出車外，從羅哈斯的照片來看，他頭部可能有受到撞擊。
關於范圖拉遭搶一說，羅哈斯說法，指出當時范圖拉身上的手錶、手鐲都還在，並非如外傳財物遭洗劫一空；至於是否如佩卓馬丁尼茲(Pedro Martinez)所說，范圖拉因此錯過黃金救援時間？他向《堪薩斯星報》表示，馬丁尼茲的言論全是錯的，范圖拉當下就沒了意識，且沒人動過他。
「太多人給出錯誤且未經查證的訊息，」儘管對范圖拉的車禍，羅哈斯也感到遺憾，不過殘酷的事實是，「范圖拉是立即死亡。」同時他也呼籲多明尼加當局，應該要遏止任何關於這起車禍，未經查證的消息。
(中時電子報)
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