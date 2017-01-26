比爾蓋茲基金會捐華盛頓大學2.7億美元
華盛頓大學（University of Washington）宣布，獲得比爾暨梅琳達蓋茲基金會捐款2億7900萬美元，協助擴充改善全球人口健康的研究計畫。
華盛頓大學表示，比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Billand Melinda Gates Foundation）捐贈的2億7900萬美元，是學校創校以來所收過最大一筆的私人捐款。
在這筆捐款的資助下，華盛頓大學健康計量評估研究中心（Institute for Health Metrics and Evaluation）正在進行中的研究計畫，將得以延續十年。這項研究計畫的主旨在於對於世界上最普遍、治療費用最昂貴的疾病彙整關鍵數據，並且評估對抗這些疾病的具體策略。
2016年10月，比爾暨梅琳達蓋茲基金會也曾捐款2億1000萬美元給華盛頓大學，做為興建一棟新建築之用。這棟新興建築未來將提供健康計量評估研究中心以及公共衛生及全球衛生系所共同使用。
比爾暨梅琳達蓋茲基金會發表聲明指出，全球人口健康研究計畫的數據報告非常重要，能夠讓世界各國在制定有效對抗疾病的相關法律時，擁有關鍵的參考依據。
華盛頓大學健康計量評估研究中心主任莫瑞（Christopher Murray）指出，這筆捐款所代表的意義，並不僅是讓這項傑出的研究與分析得以持續進行，還意味著希望利用健康科學改善人類生命的堅定承諾。」
根據統計，總部位於西雅圖的比爾暨梅琳達蓋茲基金會，成立迄今共計已捐給華盛頓大學高達12億5000萬美元。1060126
(中央社)
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