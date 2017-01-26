紐約法拉盛大火 殃及台僑經營店家
紐約華人聚集的法拉盛今天下午發生大火，羅斯福大道上的「7號快車」簡餐店起火，殃及隔壁台僑經營的「一美芳」麵包店，火勢燃燒約1個多小時，起火原因警方鑑識調查中。
火警發生下午2時許，位於法拉盛市中心的羅斯福大道（Roosevelt Ave)上、由陸僑經營的「7號快車」起火，火勢竄升導致旁邊一美芳麵包店也遭殃，消防隊據報後緊急出動滅火，現場濃煙密佈，所幸未傳出死傷報告。
由於火警發生地點就在7號線地鐵總站出口附近，也是法拉盛最繁忙地帶，人員車輛流動量大，警方封鎖現場，導致周邊交通完全打結，動彈不得。全案正在警方調查中。1060126
(中央社)
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