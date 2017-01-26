童仲彥遭指家暴 宣布退出民進黨

我要評比

遭指家暴的台北市議員童仲彥今天表示，因家庭因素及個人問題，損及摯愛民主進步黨形象，自責不已，深自檢討，即日起退出民進黨。

媒體報導，老婆泣訴，童仲彥毆妻打到昏迷3天；童仲彥昨天說，的確與妻子有拉扯、衝突，「的確有」，向妻子與社會大眾道歉。

民進黨籍立法委員管碧玲昨天說，事情太嚴重，無法原諒，如果是事實，「只有開除黨籍一條路」，黨應立即啟動調查程序。

民進黨籍立委段宜康昨天也在社群網站臉書（facebook）貼文表示，如果媒體報導是事實，就不只是感情糾紛。施暴習慣顯然是異常人格；政治人物如果成為家暴加害者，更是公共議題，建議黨部成立專案小組，立即調查、處理。1050126

(中央社)