川普新紀元 慶祝行情 道瓊破2萬點

我要評比

美國總統川普上任未滿1週，連下數道金牌。美股道瓊工業指數今天演出慶祝行情，有史以來首次一舉衝破20000點重要關卡，反映市場受川普將推動基礎建設計畫激勵。

川普去年11月勝選後，美股一路勁揚，其間一度接近20000點大關，但最近漲勢停頓，投資人對川普政策轉趨審慎，反映市場觀望氣氛濃。

不過華爾街今天早盤，道瓊工業指數（DJIA）一舉漲抵20026點（收20068.51），史上首度攻占20000點大關，標準普爾500指數（S&P 500）及那斯達克（Nasdaq）也上漲，金融股或製造業皆大漲，反映投資人對政府施政新紀元及對未來景氣成長的期待。

至於投資人現在是獲利了結、亦或加碼進場還是已在高點？莫衷一是。「華爾街日報」綜合專家建議，停看聽，什麼都不要做為上策，做好投資分散策略，觀望後再說。

福斯新聞網引述專家認為，川普表明將兌現競選諾言，未來將減稅，減少法規，增加財務支出，都是刺激經濟動能表現。但也有分析直指，美股「川普行情」，投資心理意義大於實質意義。1060126

(中央社)