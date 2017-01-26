黃熱病大爆發 巴西訂1,150萬隻疫苗
巴西因爆發2000年以來最嚴重的黃熱病疫情，巴西衛生福利部今訂了1,150萬支熱病疫苗。
根據美聯社(AP)報導，巴西自去年夏天雨季以來，已經出現70件黃熱病確診案例，其中40件已死亡，目前仍有超過300多例尚未確診。上次巴西爆發黃熱病疫情時是在2000年，當時出現了85件確診案例。
巴西政府已將約550萬支黃熱病疫苗送往5個已經出現確診案例、或風險較高的州，另外600萬支也即將到貨。除此之外，另外900萬支疫苗已經開始製造，幾周後將可以出貨。
黃熱病是種以蚊子叮咬為媒介的疾病，患者會出現發燒、身體疼痛、嘔吐和黃疸的徵狀，現在疫情多半已因施打疫苗而獲得控制。
巴西政府過去建議所有居住在黃熱病風險高的區域的居民，定期接種黃熱病疫苗，現在則是建議所有居住或旅經黃熱病爆發區域，以及風險高區域者接種疫苗。
目前疫情最嚴重的地區在巴西東南部的州米納斯吉拉斯(Minas Gerais)，該州去年並沒有出現任何病例。鄰近的聖保羅(Sao Paulo)和聖埃斯皮里圖州(Espirito Santo)過去也已經好幾十年沒有出現過黃熱病案例，但現在已經出現數起確診案例。
(中時電子報)
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