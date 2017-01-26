水泥預拌車卡橋下 駕駛受傷送醫

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消防人員將人救出。（陳淑娥翻攝）

水泥預拌車卡橋下。（陳淑娥翻攝）

大雅區中科路陸橋下昨天晚上11時許，一輛水泥預拌車混凝車，不知何故開入陸橋下端，造成車頭嚴重變形，年約55歲的駕駛受困駕駛座內，台中市消防局獲報前往救援，利用油壓等破壞器材順利將人救出，發現駕駛意識不清、頭部有撕裂傷，緊急送澄清醫院中港院區救治，警方正在調查肇事原因。

(中時)