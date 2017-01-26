蔡英文砍退休金 蔡正元：就是不砍李登輝李遠哲

圖為蔡英文、李登輝一同參加研討會照片。(中時資料照)

蔡英文政府推出的年改版本，要讓「18%」成為歷史，由於多數公教人員的退休金都高於「基本生活保障」金額，此波年改影響範圍極大。但國民黨政策會執行長蔡正元表示蔡英文砍軍公教退休金，「但就是不砍李登輝的豐厚退休金，也不砍李遠哲的高額退休金」，這不叫侮辱公教人員，什麼叫侮辱公教人員？

總統蔡英文就職後，積極改革年金，引發軍公教不滿，抨擊政府製造對立、汙名化軍公教人員。迫使上萬軍公教走上街頭聚集高呼政府「背信毀約，誠信破產」。

對於蔡英文大砍公教退休金待遇，蔡正元表示接下來還會砍勞工退休金，再砍法官、檢察官退休金，最後砍軍人退休金！但就是不砍李登輝的豐厚退休金，也不砍李遠哲的高額退休金，還叫李登輝的女兒李安妮，出面幫腔砍公教退休金。

蔡正元認為「這不叫侮辱公教人員，什麼叫侮辱公教人員？」網友則大罵蔡英文轉型正義就只是假改革，真鬥爭軍公教的戲碼！並質疑「李登輝假『禮遇金』名義領終生，年金每年一千萬元！李遠哲假『特聘薪資』名義領終生，年金每年近一千萬元！這兩個人的假年金又肥又不合理不先砍！有什麼理由先砍其他人？」

另有網友表示「菲律賓總統杜特蒂砍毒販，我們總統在砍軍公教勞~」但有網友支持「全部政務官和退休高官全部看砍到22K」，也有網友無奈表示「砍到最後也只是延後倒，對我們年輕的只是繳多沒得領，是否可以拒繳」。

(中時電子報)