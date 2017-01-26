妻涉領乾薪 恐影響費雍正直形象
法國右派的總統參選人費雍5月贏得總統大選可能性高，但媒體今天報導，他的妻子可能曾以國會議員助理名義坐領乾薪，檢方已宣布展開調查，對費雍選情的影響還有待觀察。
「鴨鳴報」（Le Canard Enchaine）報導，共和黨籍（LR）的費雍（Francois Fillon）於1998年到2002年任國會議員期間，雇用妻子潘妮洛普．費雍（Penelope Fillon）為助理；費雍於2002年入閣，由朱拉爾（Marc Joulard）接替他的職位，潘妮洛普．費雍繼續擔任助理。
報導表示，潘妮洛普．費雍領取國民議會薪資約達50萬歐元（約新台幣1682萬元），還曾受雇於一份費雍好友發行的刊物，但沒有實際工作的跡象，有工作人員說從未見過她。
檢方傍晚宣布針對「侵吞公款、濫用社會財產及隱匿不法行為」展開初步調查。
費雍聲明表示，為了重建事實，他希望儘快前往國家金融檢察機關說明；他同時說，很訝異這麼久以前的合法事實，會在大選前3個月掀起這麼多討論。
法國法律規定，國會議員有權雇用親人為助理，國民議會設有薪資上限，每月不能超過4750歐元。
但若坐領乾薪、未實際提供勞力，就違反了刑法，最重可處以5年有期徒刑和50萬歐元罰金。
對費雍來說，最大的傷害恐怕不是司法調查，而是總統參選人所需的正直形象。
根據各項民調，費雍目前仍是最有希望當選的參選人，但他與極右派的瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）和前經濟部長馬克宏（Emmanuel Macron）之間的差距逐漸縮小，選情越來越緊張。1060126
(中央社)
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