好萊塢裸照門駭客 判入獄9個月

珍妮佛勞倫斯當時被駭裸照，如今駭客被判刑入獄9個月！（圖／達志影像）

2014年電腦駭客愛德華(Edward Majerczyk)入侵許多大咖女星的Email以及雲端帳戶，盜竊許多人的裸照與視頻，造成當時轟動的「裸照門」！包含奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯、安珀赫德、凱特阿普頓等人，許多露點照全被看光光，如今判決出爐，駭客被判入獄9個月。

當年的好萊塢裸照門，受創最大的莫過於影后珍妮佛勞倫斯，當時她嚴厲譴責駭客。而經過2年多來的審訊，現年29歲的愛德華其實在去年就已經認罪，認了透過入侵名人電郵以及網路儲存空間，拿到這些裸照，而昨判決出爐，他須入獄9個月以及支付約5700美元的賠償費用。

(中時電子報)