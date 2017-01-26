任雪麗：台灣的危險在華府正中心
美國資深亞洲問題學者任雪麗今天指出，台灣面對最大的危險其實在華府正中心。美國領導者應傾聽並相信台灣領袖的聲音，什麼才是台灣的利益，否則台灣會變成客體。
北卡羅來納州戴維森學院東亞政治學教授任雪麗（Shelley Rigger）在智庫威爾森中心（Wilson Center）「美台關係：安全與經濟連結的展望」研討會中，提出上述看法。
任雪麗指出，她已見到各種嚴重危險，其中部分導因於中國。中方趁美國政策改變，可能對台灣採取行動，並將責任歸咎於美方，台灣面對最大的危險其實在華府正中心。
她說，台灣是美中關係的要素，但不是唯一要素。美國新政府的態度看來將台灣地位客體化，忘卻了台灣的主體性，並過度自信，一廂情願，糟糕的執行，結果卻傷害了台灣的安全。
任雪麗強調，兩岸關係非常複雜，相互依存。美國如對中國進口施以高關稅，中國企業與經濟將受害，也會連帶影響台灣企業與經濟。川普（Donald Trump）政府搞砸了跨太平洋夥伴協定（TPP）對台灣是嚴重傷害，恐將難以彌補。
政治上，川普政府行動看來有意提高台灣的能見度，但欠缺實際價值，卻會造成實質傷害。
她建議，美國領導者應傾聽並相信台灣領袖的聲音，什麼才是台灣的利益。否則會把台灣變成客體，成為實踐美國利益，挑戰中國和改變政策的工具。
美國前駐北京大使芮效儉（J. Stapleton Roy）認為，美國總統川普說為何要受限於一中政策，所有東西都可以協商，但坦白講這無法達成。
他說，除非川普澄清對一中政策的立場，否則美國可能派不出大使，也無法與中國實質協商任何事務，這不是小事，也會造成台灣的混亂。1060126
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。