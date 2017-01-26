早晚涼 除夕至初二溫暖日夜溫差大

氣象專家吳德榮今天表示，今天白天起各地雲量減少，西半部轉晴，氣溫逐漸回升，東半部迎風面雲量仍多，有局部短暫雨。

他指出，25日並非冷氣團最強的一天，為何高山反而有入冬以來最佳的雪況？這個「個案」正好可以澄清「冷氣團強、降雪多」的錯誤觀念。

其實，高山的氣溫變化，本就與平地冷空氣的變化是不同步的；25、26日玉山的最低氣溫，都在負8度以下，是入冬以來降得為低的一段時間，平地卻是減弱中的「大陸冷氣團」。而降雪的狀況，除了看氣溫條件外，水氣的條件也要很配合，由於25日台灣正好在500百帕槽線之前，是理論上的上升運動區，其匯集充足的水氣，凝結成深厚的中層雲系，於是給3000公尺以上高山帶來明顯降雪，這可不是每個「強」冷氣團都遇得上。

他說，最新(25日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，26日500百帕高空槽已東移至台灣東方太平洋上，槽線之後的大氣轉變為沉降氣流，天氣穩定。26日晨5時紅外線衛星雲圖顯示，原伴隨槽線之前，帶來高山降雪的雲系，已向東移入太平洋，隨後是一大片晴朗的區域。白天起各地雲量減少，西半部轉晴，氣溫逐漸回升，東半部迎風面雲量仍多，有局部短暫雨。

至於春節假期的天氣：除夕(週五27日)至年初二(週日29日)各地晴朗穩定，東半部零星飄雨的機率也偏低。白天一天比一天暖，北台灣除夕可升至23、24度左右；年初一、二各地高溫更將升至25度至27度以上。夜間輻射冷卻強，清晨氣溫低，日夜溫差將達10度左右，穿著調適要特別注意。

年初二、三西半部的清晨以及金、馬地區，應注意霧對交通可能帶來的影響。最新模擬資料顯示，年初三(下週一30日)鋒面影響，天氣轉變時間約在中午前後，北部、東半部轉有雨，氣溫明顯下降；高、屏及中南部山區亦增加零星降雨的機率。

年初四 (下週二31日)清晨，北台灣沿海空曠地區將降至12、13度，天氣明顯轉冷；迎風面東半部、北海岸、北部山區有局部短暫雨，北部平地的雨比較零星；高、屏及南部山區則因南方水氣移入，仍有零星降雨的機率。年初五、六(下週三、四 1、2日)盛行東北季風，北台灣偏涼，東半部、北海岸有局部短暫雨。

他表示，年初三之後的預報，模式模擬對於冷空氣的抵達時間及強度？菲律賓附近水氣北移的程度？都仍可能會再作調整，應持續注意最新的資料。1060126

(中央社)