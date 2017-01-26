駐美官員會CNN高層 盼促進瞭解台灣

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駐美國亞特蘭大辦事處長劉經巖，昨天前往有線電視新聞網（CNN）總部會晤多位高階主管，期盼能關注報導台灣重要消息，促進美國及國際社會對台灣的瞭解。

劉經巖在CNN亞特蘭大的全球總部，與資深副總裁葛瑞菲斯（Richard Griffiths）、新聞中心執行製作芮姆戈巴（B. Ram Ramgopal）及執行編輯藍麥德（Timothy Langmaid）等高階主管，就多項議題交換意見。

劉經巖表示，CNN為美國及世界重要媒體，影響力甚鉅，期盼能續關注報導台灣重要消息，促進美國及國際社會對台灣的瞭解。

劉經巖說，CNN總部所在亞特蘭大與台北市的姊妹市關係將於2年後屆滿40週年，駐亞特蘭大辦事處有意陸續規劃系列活動，強化雙邊實質關係，希望有機會與CNN合作。

劉經巖與辦事處官員參訪CNN總部期間，同時參觀CNN國內、國際及西語新聞部，瞭解編輯及後製作業。1060126

(中央社)