電鍋煮澎湃年菜 蔬食健康不油膩

農曆春節團圓，如何在除夕的年夜飯上吃出不油不膩、低糖、低鹽、高纖又健康，營養師教大家用電鍋煮出澎湃年菜，既讓腸胃「放輕鬆」過年，也能用蔬食愛地球。

花蓮慈濟醫院營養科以「蔬食佛跳牆」及「開運白玉蘿蔔盅」兩道年菜，教導民眾省去紅燒、酥炸、燉、滷等繁瑣烹調方式，簡單步驟就能完成原本手續繁複的年菜。

營養師古晉瑜表示，傳統的佛跳牆需把多種原料分別煎、炒、烹、炸多種方法製成各種菜式，然後一層一層的鋪放甕裡，把甕口密封放在火上加熱慢慢煨燉5、6小時。

電鍋蒸煮法則是將栗子、鳥蛋、烤麩、芋頭、大白菜、白蘿蔔、猴頭菇、桂竹筍等食材依序放入甕中，加少許鹽，再加入用玉米、大白菜、高麗菜、白蘿蔔、紅蘿蔔事先熬成的高湯，以電鍋蒸熟後，湯菜充分融合就成一道美味年菜。

另一道電鍋年菜為「開運白玉蘿蔔盅」，用當季盛產的白蘿蔔、紫山藥、南瓜、甜豆等食材，以電鍋蒸煮，也是一道配色豐富的年菜。

古晉瑜表示，蔬食料理的製作方法千變萬化，除了營養美味也讓身體更健康，尤其是蔬食豐富的纖維質可預防便秘及痔瘡，也利於體重控制，減低血管阻塞引起的高血壓、心臟病等機會。此外，蔬食對環境有益，可延緩地球暖化。1060126

(中央社)