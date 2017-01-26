法左派總統初選終辯 歧見大不似同黨

法國左派今天舉辦總統初選最終辯論，兩名參選人阿蒙與瓦爾斯在各項議題的意見幾乎完全分歧，有媒體評論「看不出來他們同屬一黨」。29日的投票將決定誰代表左派競選總統。

左派政黨總統初選將於29日進行第2輪投票，選民將在前教育部長阿蒙（Benoit Hamon）和前總理瓦爾斯（Manuel Valls）之間擇一，正式確定總統大選參選人。

兩人同屬社會黨（PS），但在許多議題的意見都南轅北轍。

阿蒙提出全民基本收入的構想，也就是每月無條件發給人民700歐元（約新台幣2萬4000元）；瓦爾斯批評，這是放棄以勞動建構社會，讓失業變得可以接受，而且要耗費4000億到4500億歐元。

在女性包頭巾的議題上，瓦爾斯認為這是宗教對女性的奴役，法國的世俗原則是一道盾牌，是一種信仰或不信仰的自由；阿蒙卻說，如果一名女性自己願意戴穆斯林頭巾，就應讓她擁有這麼做的自由，「穆斯林有權表達他們的信仰」。

此外，瓦爾斯指責阿蒙未在國民議會投票支持延長緊急狀態；阿蒙說，緊急狀態不應成為常態，政府在一般狀態下也能提高警覺對抗恐怖主義。

兩人意見多有分歧，只在一件事上達成共識：他們都贊成禁止國會議員雇用親屬為助理。

右派的總統參選人費雍（Francois Fillon）之妻，涉嫌以擔任費雍的國會助理名義領取國民議會薪水，卻未實際工作，檢方今天宣布展開調查。

法律規定，國會議員有權雇用親屬為助理，但若只領乾薪、未實際提供勞力，就涉嫌違反刑法，最重可處以5年有期徒刑和50萬歐元罰金。1060126

(中央社)