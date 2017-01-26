趙麗穎「母子床戲」 臉紅喘氣誘惑鄧超

鄧超與趙麗穎在電影中飾演母子，兩人有段床戲。（圖／取材自微博）

趙麗穎還原當時與鄧超拍床戲經過。（圖／取材自微博）

由鄧超、趙麗穎、彭于晏主演的電影《乘風破浪》中，鄧超、趙麗穎在戲裡飾演一對母子，兩人還有一段床戲，雖然鄧超與趙麗穎的床戲是電影兩大笑點之一，但趙麗穎卻是一點都笑不出來，她為了這場床戲，語氣、喘氣、臉部表情等被高標準要求，分寸拿捏得宜也讓趙麗穎很傷腦筋。

鄧超與趙麗穎在電影中有段逗趣床戲，趙麗穎接受《新浪娛樂》專訪提到，由於兩人是飾演母子，因此拿捏分寸相當重要，「而且我又是要故意地誘惑、演出來的那種去誘惑超哥（指鄧超），所以分寸很難拿捏。」趙麗穎的語氣、喘息聲都被導演重新調整。

趙麗穎在這場床戲中，也被要求臉要潮紅、緋紅，機警的她則表示：「我就頭朝下，在床沿那趴了好久，腦充血，然後再一下子起來」，這段床戲的劇情爆笑，也成為電影賣點之一。

(中時電子報)