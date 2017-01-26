水泥車卡陸橋下駕駛受困 警消馳援

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台中市一名年約55歲男子25日晚間行經大雅區中科路陸橋，由橋底下開過，結果因高度不夠，整台車直接撞上陸橋卡住，駕駛受困車內，消防人員破壞後將他救出，送醫救治。

台中市消防局25日晚間11時11分接獲報案，大雅中科路陸橋下有水泥車不知何原因開入陸橋下，造成車頭嚴重變形，駕駛受困車內，立刻派員前往搶救。

消防人員到場利用油壓剪等破壞器材，順利將駕駛救出，消防人員指出，男子意識不清，頭部有撕裂傷，緊急將他送醫救治。1060126

(中央社)