國軍第二代人形公仔 除夕小螢幕初登場

國軍人才招募中心設計三軍人形公仔，增加招募成效。第二代的公仔增加海軍陸戰隊和憲兵，將在春節除夕晚間於電視螢幕初登場，讓全國民眾感受國軍在嚴肅形象之外的「萌樣」。

為了讓國軍形象更親近民眾，國軍人才招募中心在104年8月左右設計出三軍大型人形公仔，在各式大型場合演出。軍人一向給人嚴肅的印象，但軍人樣貌的大型人形公仔跳舞，反而給人反差很大的「萌感」，不管在什麼場合表演，永遠可以逗樂現場的民眾。

國軍人才招募中心藝術總監孫履珍說，第一代三軍公仔跳的舞包括「妖怪手錶」、「Bar Bar Bar」、「撐腰」、「江南style」這些台日韓流行舞曲，他們在去年底新增「3D舞力全失」、「我呸」、「一枝獨秀」、「癡情玫瑰花」等4首歌混合在一起的版本，讓表演內容更加豐富。

今年國軍設計出第二代的三軍公仔，除了原有的陸海空三軍之外，增加海軍陸戰隊和憲兵，讓這支「部隊」的陣容更加龐大，預計在台視除夕夜晚上播出的新春節目中首度在全國民眾前亮相，也是這支部隊「成軍」1年半以來，首度躍上小螢幕。

國軍公仔跳舞看起來可愛愉悅，但背後的準備功夫可不簡單，每個公仔高都超過200公分，官兵無法自己完成著裝，至少要兩人一組，因此一場表演出動多少公仔，整體工作人員數量就是公仔的2倍以上。

官兵著裝前要先背上電池和風管，打開開關後，就會自動充氣，整套裝備約2公斤重，著裝時間5分鐘，且因為裡外空氣不會循環，外面若是大太陽，公仔內就會非常悶熱，跳個5分鐘的舞，就已經滿身大汗、滿頰通紅，表演完就要把公仔水洗、曬乾，避免汗臭留在裡面。

孫履珍說，他們每次集訓都大約是90個人的陣仗，一次要教會很不容易，一次集訓約2天，官兵回部隊後再自己利用公餘時間練習，下次集訓再驗收；她也分享編舞訣竅，要避免細碎的小動作，例如扭腰動作很難展現，必須整隻公仔移動，才看得出動作。

負責在公仔裡面跳舞的官兵來自全台灣各單位，海軍造船發展中心行政上兵郭宏源已經參加過很多次，他說單位曾經想過要換人，但他自己覺得很有趣且可以勝任，所以願意一直來舞蹈動作。

他說，所有跳舞動作在公仔裡要放更大，觀眾才知道公仔在幹嘛，而且公仔裡又很悶熱，可以說是「用生命和洪荒之力去跳舞」每次跳完，全身都是濕的，「大概流掉10公斤的汗」。

郭宏源曾參加過Discovery頻道與國防部在中正紀念堂廣場舉辦的「Discovery特戰部隊體驗展」以及國防部和天使心基金會舉辦的愛奇兒活動中演出；他說，民眾的反應都是很驚訝，國軍竟有這麼可愛的公仔，提升民眾對國軍的印象，這種時候他會覺得這份工作很有意義，讓民眾了解國軍的價值。1060126

(中央社)