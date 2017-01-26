德州地方電台宣布禁播瑪丹娜歌曲
德州德克薩卡納（Texarkana）Hits 105流行音樂電台透過臉書專頁發表聲明指出，瑪丹娜週末期間發表某些言論之後，電台決定基於「愛國」考量，無限期停播她所有的歌曲。
德州德克薩卡納HITS 105地方電台24日在臉書發表聲明表示，女星瑪丹娜（Madonna）週末期間在華府舉行的示威遊行上，發言當中不僅使用髒話，還表示她對美國總統選舉結果極度不滿與憤怒，甚至還說她「想把白宮炸掉」。
HITS 105電台總經理湯瑪斯（Terry Thomas）在聲明中表示，禁播所有瑪丹娜的歌曲與政治無關，「而是基於愛國精神。如果我們播放她的歌曲，付她版稅，但這位藝人卻充滿反美情緒，我們覺得是不對的。」
湯瑪斯進一步表示：「如果所有正在播放瑪丹娜歌曲的廣播電台，都能追隨我們的腳步，我們將可以對瑪丹娜傳達一個強而有力的經濟訊息。」1060126
(中央社)
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