感覺受辱 墨反對黨籲總統取消會面川普
墨西哥反對黨重要人物今天呼籲總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）取消與美國總統川普下週的會面，抗議川普「充滿敵意」的圍牆。
法新社報導，保守派國家行動黨（National Action Party, PAN）2018年總統大選可能候選人札瓦拉（Margarita Zavala）推文：「@realDonaldTrump（川普的推特帳號）在@EPN（潘尼亞尼托）造訪前宣布圍牆的消息，是公開污辱墨西哥。」
札瓦拉在川普消息宣布前數小時說：「勢必得重新考慮這場會面」，並加上1個西班牙文意思是「不要往圍牆去」的標籤。
川普在墨國外交與經濟部長於華府準備潘尼亞尼托1月31日的訪問期間，宣布展開圍牆的設計與興建，原本兩人與美方代表今天還有1天的會要開。
美國領導人川普重申他的政見，要墨西哥支付興建美墨邊界長達3200公里圍牆的鉅額費用。
墨西哥經濟部長瓜哈爾多（Ildefonso Guajardo）先前曾警告過，如果川普政府堅持要墨西哥支付圍牆費用，包含支用移民匯回老家墨西哥的匯款，墨西哥不排除退出協商。（譯者：中央社許湘欣）1060126
(中央社)
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