蘋果控告高通法律戰線 延伸至大陸

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蘋果公司（Apple）今天將控告高通公司（Qualcomm）的法律戰線延伸至中國大陸，指控這家晶片製造大廠非法操弄壟斷優勢。

蘋果在談到上週在美國對高通提出反托辣斯告訴時，證實了在大陸也對高通提告。

總部位於加州的蘋果在聲明中指出，「多年來，高通一直堅持不公平地收取與其無關的技術權利金。」

總部也位於加州的高通表示，尚未見到告訴文件，但北京法院發新聞稿指出，針對高通法律告訴的其中一起指控其違反大陸反壟斷法律，另一起告訴則要求對有關專利許可協議條款做出判決。

高通法務長羅森伯格（Don Rosenberg）表示，「蘋果中國分支提告，只是蘋果想找出方法減少對高通支付技術（權利金）的部分做法。」

他說，「高通已準備在世界上任何地方，捍衛其事業模式。」

蘋果上週針對高通向美國聯邦法院提告，指控高通濫用市場優勢，以要求收取不公平的權利金，唱和近期美國反托辣斯監管當局的指控。（譯者：中央社徐睿承）1060126

(中央社)