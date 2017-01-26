《時來運轉》小牛近況佳 雷霆KD出走無力招架

將屆退休的諾威茲基(右)近況火燙，是足以影響本場賽事的關鍵。(美聯社資料照)

兩隊繼2015~16賽季之後第一次在奧克拉荷馬交手，不過！近況卻各自迥異；除了小牛上一役在主場以多達49分輕取湖人，近六戰五過盤的成績，也表示傷兵在歸隊後的調整做的不差；而且最主要的是把失分壓在低於本季場均的96.1分，加上這次要面對的是應對順手的西北組球隊、目前為止的近七戰共拿下不俗的五勝二敗成績；看來即使是作客出賽、達拉斯也不見得會屈居劣勢。

但是雷霆的近六戰僅有一半的過盤率就相當令人擔心，而且通常都是只能維持半場的好球；加上近七次面對西南組球隊的得分貧乏、僅有二大五小的總分成績，相信這都是奧克拉荷馬的潛在問題；況且！據統計，雷霆自開季以來、每逢美國時間禮拜四的得分能力是一周當中最低的97.3分，看來這對於近況不佳的奧克拉荷馬無疑是雪上加霜。

此外，兩隊除了在能源球場的近30次交手當中、小牛共拿下21勝8敗1平的分盤成績；客隊更是在這個對戰組合的近58次交手當中取得39勝的優勢；因此老師認為，有受讓保護傘的客隊應該值得推薦。

主推 小牛受讓

(中時電子報)