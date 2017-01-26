義菜也有Umami 文華東方星廚2月客座秀「旨味」

〈Umami〉餐廳招牌菜色〈 鮮蝦燉飯〉，呈盤獨特、誘人食慾。(圖／台北文華東方酒店)

費利斯烹調料理的〈墨魚義大利麵餃搭花枝〉，呈盤黑白對比很吸睛。(圖／台北文華東方酒店)

不少食饕認為，米其林1星餐廳「最有吃頭」，費利斯客座文華東方可嚐到〈嫩煎鴨肝搭配新鮮干貝〉。(圖／台北文華東方酒店)

甜點〈瑞可達起士搭酥脆巧克力〉，展現米其林「星餚」的氣質。(圖／台北文華東方酒店)

船型麵佐季節鮮蔬〉的口味道地傳統，呈盤手法卻時尚現代。(圖／台北文華東方酒店)

將於2月22日至台北文華東方酒店客座的義大利1星餐廳〈Umami〉主廚費利斯‧斯格拉(Felice Sgarra)，被譽為「料理創意鬼材」。(圖／台北文華東方酒店)

又有米其林星廚將客座台北文華東方酒店，繼1月份請到連續11年得到米其林1星的法國勃艮第〈Le Charlemagne〉餐廳主廚勞倫特．普久(Laurnet Peugeot)客座館內〈Cafe Un Deux Trois〉餐廳後，台北文華東方酒店又請到自2014年至今，連續4年榮獲米其林一星的義大利〈Umami〉餐廳主廚廚費利斯‧斯格拉(Felice Sgarra)，自2月22日晚間起至2月26日午間餐期，客座酒店6樓〈Bencotto〉義大利餐廳，星廚獻藝的以「綺義饗宴」，4道菜午餐3800元+10%，6道菜晚餐每客5800元+10%，是台北文華東方酒店今年第2場米其林星光饗宴，目前已開始接受客人訂位。

Umami，是日本料理職人用來形容食物味道的字。它指的是烹調料理菜餚時必需讓菜式傳遞「鮮味」，日本人又將這種味道稱為「旨味」。究竟什麼是Umami？其實很難形容，只能意會，因為實在非常的「形而上」，所以我則喜歡把這種味覺體驗稱為「味魂」。

因為，如果要形容「好吃」或是「美味」，只要用念起來像「呼伊死」的OISHII就好了，何必又會出現一個Umami呢。

Umami這字是由東京大學的前身、即舊東京帝國大學的博士池田菊苗發明的，他用這個字來傳達日本料理在甜、酸、鹹、苦之外的第5種味覺。從此，愈來愈多人開始重視傳統味道以外的「旨味」，連西方餐飲廚藝界都投入Umami的研究。

老家在義大利東南部普利亞區(Puglia)的安德里亞 (Andria)的費利斯，就是一位在烹調料理時會將Umami與，酸(sour)、甜(sweet)、苦(bitter)、鹹(salty)等5味結合的米其林星餐廳主廚，他以「Umami」這字為自己主持的餐廳命名，更顯示了這位星廚烹調演繹的菜餚，內蘊著日本的料理哲思。

1982年出生的費利斯現年35歲，他來自義大利東南部普利亞區(Puglia)的安德里亞 (Andria)，他從小就在自家農場幫忙，獨特的成長環境，使費利斯自幼便熟悉多種食材和香料的特性，受到擅於烹飪的祖母影響，費利斯進入位於阿布魯佐區(Abruzzo)羅卡拉索市(Roccaraso)的餐飲管理學校就讀。

在阿布魯佐求學時，費利斯曾到3餐廳〈Ristorante Reale〉跟著名廚尼可‧羅米(Niko Romito)實習，這位靠自學站上頂尖名廚行列的導師，讓費利斯深受啟發並立志精進廚藝。

永不滿足現狀的費利斯，為了雕琢自己的廚藝和技術，他先後到過義大利北部滑雪度假聖地科爾蒂納丹佩佐(Cortina dAmpezzo)的〈Hotel Cristallo〉，以及皮蒙特(Piedmont)的米其林一星餐廳〈La Credenza〉，還有阿布魯佐(Abruzzo)的〈Vinalia〉餐廳歷練、精進廚藝。

2011年，年僅29歲的費利斯回到故鄉普利亞並開設〈Umami〉餐廳，他坐鎮廚房，最小的弟弟雷卡多(Riccardo)則身兼侍酒師與外場管理，二人齊心協力，在2014年獲得米其林一星榮耀至今。2015年，〈Umami〉亦躋身義大利歷史最悠久的「義大利旅行俱樂部酒店指南」(Italian Touring Club - Hotels and Restaurants of Italy)中。

費利斯很謙虛，他引用將蘇格拉底的名言『我只知道一件事，就是我一無所知』，當作自己的座右銘。義大利權威食評家帕歐羅‧馬奇(Paolo Marchi) 曾稱讚費利斯為「義大利餐飲界的創意鬼才」。如今年輕的義大利星廚來台客座，將如何詮釋日本料理職人口中的「Umami」，是一大賣點。

(工商)