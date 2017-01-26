陸媒：APA飯店事件突顯日本「陰謀史觀」之荒誕

電影《金陵十三釵》演繹出1937年南京大屠殺的真相。(圖/電影劇照)

日本APA連鎖飯店因放置否認南京大屠殺的書籍，引起大陸強烈反彈。這件事的背後，顯示日本右翼「陰謀史觀」仍有許多信奉者，其顛倒黑白的做法非常荒誕。

據大陸新華社報導，APA飯店之所以擺放否認日本侵略罪行的相關書籍，是因為該書的作者為飯店老闆元谷外志雄。連一個普通商人都抱持這種陰謀史觀，可見日本右翼歪曲事實的信仰真是深入骨髓。

具體來說，日本的二戰陰謀史觀，指當年日本是各種陰謀的受害者，而非侵略者。譬如元谷書中聲稱，盧溝橋事變是由中國軍隊發策動；偷襲珍珠港是羅斯福的計劃；南京大屠殺是共產國際為損害日本形象的策劃。

報導稱，雖然這種右翼史觀極為荒誕，內容歪曲到不值一驳，但它却有如病毒般在日本散播蔓延。更有甚者，國家級的靖國神社供奉戰犯，就是在傳達類似的侵略有功論調。

APA飯店事件爆發至今，又有右翼媒體聲稱，這是中國大陸為打擊日本觀光業而蓄意採取的行動，可見陰謀論與史觀在當地是多麼盛行！

(中時電子報)