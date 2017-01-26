北市清管達人過年不停歇 24小時待命

台北市政府工務局表示，倘若民眾在春節期間，發現家中公共污水管線發生阻塞，可撥打1999等專線，全年無休的「清管達人」將到府服務。

工務局衛生下水道工程處指出，北市污水下水道系統管渠長度達1萬200餘公里，相當於可繞行台灣10圈，用戶接管率也領先各縣市，每4戶就有3戶接管。

不過，常發生有民眾因不當使用，將衣物、衛生棉、毛髮、廚餘、廢棄食用油等物，排到污水管，造成馬通、水槽堵塞，飽受惡臭、冒水與淹水之苦，在民國105年間，就接獲4661件通報堵塞案件。

衛工處表示，每年農曆春節期間的污水管渠堵塞問題，常發生在商家聚集或管渠容易堵塞的熱點地區，因此，在春節前已完成果菜市場及三民路圓環周邊等清管作業，希望降低管渠堵塞的機率。

衛工處科長陳茨白說，民眾在春節期間若出現污水管渠堵塞狀況，可撥打1999市民服務熱線，或衛工處清疏專線02-2596-8603、02-2596-8631，只要提供管渠堵塞地址、聯絡人及聯絡電話等資料，衛工處就會啟動「即報即通」作業，派出「清管達人」到府服務。

衛工處呼籲，民眾平時應建立正確污水排放觀念，從家庭及個人自身做起，例如先用紙巾擦拭油膩的鍋碗瓢盆後，再以水沖洗，馬桶或水槽避免投入異物，以維護污水管渠暢通。1060126

(中央社)