春節中部國道易塞路段 多利用替代道路
為因應長假龐大交通量，交通部公路總局今天起到2月2日實施春節疏運計畫，針對台中地區國道1號大雅到員林、國道3號草屯到快官、新竹系統到彰投規劃替代道路。
公路總局第二區養護工程處表示，台中地區國道路段有3大易塞車路段，國道1號大雅到員林替代道路為台74線接74甲線、台1線；國道3號草屯到快官可改走台74甲線接台14線，國道3號新竹系統到彰投則改走台61線。
另外，台74線霧峰交流道通往國道3號南下路段，用路人可由台74線大里二匝道駛出，經環河路、台63線及台14線銜接國道3號草屯交流道。
至於台中市熱門景點，往大甲鎮瀾宮者，北上車流可走國道4號接台1線，南下則從國道3號大甲交流道接132道路；往新社、谷關風景區可從國道1號台中交流道接國道4號、台3線，再分別接129道路、台8線，回程建議走台3線、140道路、台13線到國道1號三義交流道。1060126
(中央社)
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