避免感染諾羅病毒 加強個人及飲食衛生
冬季為急性腸胃炎好發季節，且多與諾羅病毒感染有關。台中市政府衛生局表示，諾羅病毒傳染力強，任何年齡層都可能被感染，提醒民眾應加強個人及飲食衛生，防範疫情發生。
衛生局說，諾羅病毒流行期自每年9月到隔年5月間，透過食入被病毒汙染食物或飲水、吸入病人嘔吐物所產生飛沫、或接觸被病毒汙染物品而感染，主要症狀為水瀉、嘔吐，可能伴隨頭痛、發燒、腹部痙攣、胃痛、噁心與肌肉酸痛等。
衛生局呼籲，預防感染諾羅病毒，食物應徹底煮熟再食用，避免生飲、生食（如生蠔、貝類等高風險食材），與他人共食應使用公筷母匙；如出現腹瀉、嘔吐等疑急性腸胃炎症狀者應盡速就醫，並在家休息到症狀解除至少48小時後，再恢復上學、工作或烹調食物，降低病原藉由人與人接觸而增加傳播風險。
如果暫時無法離校或工作地點，應配戴口罩，並於如廁後、進食或準備食物前務必勤洗手、避免以手碰觸口鼻等衛生習慣，避免接觸傳染。
衛生局提醒，家中有腸胃炎患者，應以稀釋漂白水加強嘔吐物、排泄物及室內環境空間清潔消毒，才能有效降低感染風險。1060126
(中央社)
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