春節返鄉出遊 中部客運有優惠

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為鼓勵民眾春節連假多搭大眾運輸工具，交通部公路總局台中區監理所協調台中客運及豐原客運，今天起到2月1日提供3條路線全票全日約85折優惠票價。

台中區監理所表示，優惠期間為晚間11時起到2月1日晚間11時止，3條路線分別為「台中-台北」、「台中-新竹」、「豐原-台北」。

台中區監理所說，除台中客運及豐原客運票價優惠，南投客運也規劃「台中-高鐵台中站-埔里-清境」一路到底、無縫接駁車服務。

另外，國光客運朝馬站提供「麗寶Outlet Mall：朝馬-國1-麗寶免費接駁車服務」，讓民眾春節搭大眾運輸有更多優惠選擇。1060126

(中央社)