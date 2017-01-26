海科館玩科技 鯊魚教案每日開放限量體驗
國立海洋科技博物館大玩科技新體驗，農曆春節期間引進仿真變形金剛合體機器人，不僅能掌控行駛方向，還有逼真對戰動作與音效，歡迎親子一起同樂。
在日本環球影城才能體驗到的動感劇場，現在不用出國在海科館也能玩，結合科技與模擬海洋情境，坐上動感座椅，戴上3D眼鏡，帶領民眾一起潛入深海，探索未知世界。
海科館營運團隊表示，28日到2月1日每天下午2時安排包含「我聽鯊魚說故事」、「鯊魚老師來上課」和「鯊魚風鈴食物鏈」，不僅能聽玩偶講故事、實際動手摸標本，還能DIY手作體驗等，內容豐富精彩，每日限量20名。
海科館也特別在兒童廳播放動畫電影「冰原歷險記（Ice Age）」，讓小朋友在歡樂中也能了解地球暖化與愛護海洋等議題。
海科館在農曆春節期間僅除夕休館，從28日起到2月1日，比照假日延長營業時間到下午6時，期間還推出時來運轉遇水則發活動，歡迎攜家帶眷到海科館歡度年節。1060126
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。