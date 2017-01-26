海科館玩科技 鯊魚教案每日開放限量體驗

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國立海洋科技博物館大玩科技新體驗，農曆春節期間引進仿真變形金剛合體機器人，不僅能掌控行駛方向，還有逼真對戰動作與音效，歡迎親子一起同樂。

在日本環球影城才能體驗到的動感劇場，現在不用出國在海科館也能玩，結合科技與模擬海洋情境，坐上動感座椅，戴上3D眼鏡，帶領民眾一起潛入深海，探索未知世界。

海科館營運團隊表示，28日到2月1日每天下午2時安排包含「我聽鯊魚說故事」、「鯊魚老師來上課」和「鯊魚風鈴食物鏈」，不僅能聽玩偶講故事、實際動手摸標本，還能DIY手作體驗等，內容豐富精彩，每日限量20名。

海科館也特別在兒童廳播放動畫電影「冰原歷險記（Ice Age）」，讓小朋友在歡樂中也能了解地球暖化與愛護海洋等議題。

海科館在農曆春節期間僅除夕休館，從28日起到2月1日，比照假日延長營業時間到下午6時，期間還推出時來運轉遇水則發活動，歡迎攜家帶眷到海科館歡度年節。1060126

(中央社)