年菜吃出健康 高榮有一套

為讓年菜能吃出健康，高雄榮總推出「健康創意年菜」，營養師利用專業知識，佐以簡單烹調、創新設計，組合成一套健康又美味的年菜。

高雄榮總表示，農曆春節將至，各式年菜紛紛出籠，現代人因為工作忙廚藝疏，外購年菜常成為圍爐主軸，但若能親自下廚製作年菜，除了家人凝聚親情，更能夠確保食物品質與衛生。

高榮營養室主任王雅君說，自製年菜其實很簡單，只要發揮巧思，打破傳統的烹調手法，利用簡單的技巧，便可將高油高糖的菜色轉換成健康清爽的佳餚，更適合全家人一起品嘗，讓圍爐大餐充滿驚喜及營養概念，為新的一年健康加分。

營養室推出的創意年菜如「平安卷」，就是平常的蒜泥白肉改良版，將五花肉上層皮及肥肉去除後捲上小黃瓜絲及蘋果絲，吃下去的每一口都能同時享受小黃瓜的爽脆及蘋果的酸甜，清爽不油膩，符合高纖的飲食原則。對於有心血管疾病或是高血脂患者，是一道安心的選擇。

另一道「金鑲玉」取代傳統的魚翅羹，利用金針菇代替魚翅，除口感相似外，金針菇含有豐富的纖維，是腸道的清道夫，這道菜包含絲瓜、金針菇，最適合有便秘習慣或有肥胖問題的民眾。

年菜中不可或缺的魚料理，營養師捨棄一般油炸方式，將鱸魚清蒸，再淋上用番茄、鳳梨及黃椒燒製成的醬汁，馬上變成一盤五彩繽紛的「魚躍龍門」。簡單易做無油煙，且魚肉質地細緻易消化，最適合銀髮長者。

豐盛的餐點後必定要有一道甜點，才能有完美的句點，營養室提供一道「雪中紅」，將日本山藥搭配蜜紅豆，佐以蜂蜜調味，冰脆的山藥加上含鐵質豐富的紅豆餡，二種截然不同的口感卻是如此和諧，純天然不含人工添加物，養生又健康。1060126

(中央社)