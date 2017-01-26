台北市4處河濱公園 可24小時放鞭炮

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除夕、初一（27日、28日）台北市將開放4處河濱公園可24小時放鞭炮；初二到初五則回歸平日時段，僅2處河濱、上午8時到晚上10時可施放。

台北市政府工務局水利工程處河川管理科表示，除夕、初一開放地點分別是河雙21號河濱公園（龍舟點睛場）、福和河濱公園（福和橋上游約100公尺範圍內，不含福和橋下投影範圍）、福安河濱公園（不包括人行道及木質地板區）與關渡水岸公園（不包括自行車道、木質地板及人行道區）。

初二到初五回歸平日時段，僅開放2處河濱、上午8時到晚上10時開放燃炮，地點為河雙21號河濱公園、福和河濱公園。

河管科呼籲，民眾施放煙火、鞭炮應在河濱公園指定區域、時段，如果違規而不改善者，將依「台北市公園管理自治條例」，依違規次數開罰新台幣2400元到6000元不等罰鍰。1060126

(中央社)