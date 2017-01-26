泰國景點門票差別收費 老外多付有理由

特派看世界專欄初到泰國觀光的外國遊客到各大景點購票入場覺得理所當然，但若是得知泰國民眾僅付半價甚至免費感到不公平，只能說泰國政府非常照顧泰國民眾。

來到泰國曼谷的觀光客都會想到去著名的大皇宮看看，大皇宮景點區分玉佛寺和大皇宮兩大區域，門口售票處就會看到明顯的收費標準，外國人500泰銖，另一邊有泰文標示（內容是泰國人免費），走到入口處也分成兩個通道進入。

來過幾次的觀光客逐漸明白，在泰國差別收費的景點比比皆是，不論是公營或私人的景點都有差別費率的情況，若想要混充泰國人進場，會有專人和你對話，不會說泰語或拿不出證件，就會請你補票或差額。

由於差別收費的情況實在不公平，屢屢被外國人抱怨，甚至有專門網站供老外討論自身經驗，並詳細列出各大景點的差別，有些相差9倍之多。

對這種差別收費的情況，就連說得一口流利泰語的旅泰的外國人也無例外，就算有泰國朋友幫你買票或帶著你進去，也因為穿著打扮或說話口音，甚至膚色而漏餡，但也有原住民朋友被誤認為泰國人而享受低廉票價。

會有這種差別費率，主要是泰國政府照顧泰國人民，因為他們有繳稅，但外國遊客並?有，一般泰國民眾收入較低，鼓勵泰國民眾旅遊，促進觀光產業發展，因此訂出差別費率。

不過如果在泰國持有工作證，部分景點也可以比照泰國人收費標準，但有些景點依舊以國民身分證為準，因此外國人到泰國許多景點，面對不合理的收費總是心中不平，但也?有辦法改變。1060126

(中央社)