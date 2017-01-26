NBA》詹皇更不爽了？騎士拒絕甜瓜換愛神

看來詹姆斯暫時無法跟好友安森尼並肩作戰了，只能續跟洛夫合作。(美聯社資料照)

「小皇帝」詹姆斯最近放話要騎士趕緊補強，騎士高層卻不打算買單嗎？《ESPN》記者史坦26日爆料，尼克提出用「甜瓜」安森尼交易「愛神」洛夫，卻遭騎士斷然拒絕，這讓詹姆斯能跟好友安森尼同隊打球美夢徹底粉碎。

詹姆斯近日相當不滿球隊狀況，主要針對控衛、中鋒兩個位置的補強，畢竟季前走了戴拉維多瓦(公鹿)與莫茲科夫(湖人)，尼克趁機拋售安森尼，就算安森尼擁有不可交易條款，卻能接受前往騎士跟詹姆斯並肩作戰的機會。

不過問題來了，就算騎士補進安森尼，最重要的兩個位置補強仍沒做到，反而少了洛夫的籃板與三分能力，禁區戰力不進反退，騎士當然不想自找麻煩，況且有了安森尼，他與詹姆斯該怎麼分配場上球權，也將造成相當大的難題。

安森尼的想法也跟詹姆斯並沒達到一致，因為聽到詹皇的沒時間浪費說法，安森尼強調，自己跟好友詹姆斯所處情況不一樣，也說明詹姆斯已有不一樣的計畫、不一樣的目標與贏球心態，這跟安森尼如今想法已有不同。

「以我來講，我不覺得會對自己沒法奪冠的生涯感到滿意，但我的生涯還沒結束，我不知道該怎麼回答這個問題，因為我還在打球當中。」安森尼說。

(中時電子報)