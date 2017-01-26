李永得親訪台中客庄 允支持市府推動客庄建設

客委會主委李永得親訪台中客庄，允諾支持市府推動客庄建設！(陳世宗翻攝)

中央客委會主委李永得，昨日應市府提報多項客庄生活環境營造計畫案表示關心，特別到台中視察，肯定市政府對客庄空間改善營造及2018花博建設引入客家聚落的多項計畫，並允諾支持市府對客家聚落的建設。

李永得數日前主動責成業務部門敲定行程，率領客委會產經處吳克能處長，並邀請台中市籍8位立法委員，前往中市府所提客家文化生活環境營造計畫案一一視察；全程由市府客委會主委劉宏基、教育局劉火欽副局長、東勢區長徐佩鈴、石岡區長高文生及文化局文資處同仁陪同並作簡報。

客委會指出，市府今年首波向中央提出客家建設計畫，包括大甲區慈德宮至南驛站客庄生活街區環境改造計畫、東勢區慶東里客家永續環境營造計畫、東勢公學校宿舍及週邊環境整建計畫、因應花博東豐綠廊支線土牛客家文化館週邊改善計畫。

台中市台三線客庄浪漫大道地景藝術設置及客庄創意變身亮點計劃先期評估規劃案等，計畫執行經費共計5,233萬元！李主委肯定市府對客家環境營造的努力，並表示全力支持市政府推動客庄建設，打造山城客家意象，再現大埔客家風華。

一行人第一站來到東勢區慶東里的慶東社區，這是傳統客家聚落，保留了相當完整的大茅埔聚落紋理，不但有160多年歷史的三山國王廟，更保有舊時客家村落完整的防禦設計及護城河，是大埔客家文化中十分珍貴的寶藏。為完整保存慶東社區文化，市府提出1,263萬元計畫推動社區窳陋空間整理再利用，以營造優質社區環境。

客委會主委李永得對保留大茅埔文化深表贊同，他表示客委會將配合市政府大力支持慶東社區營造；大茅埔文化應有其深刻的歷史淵源及文化脈絡，希望能整理後無論是建物、遺跡都要呈現出文化深度，更重要的是傾聽在地的聲音，改造居民生活空間品質，更希望慶東社區也能成為大埔客家傳統聚落的代表，利用護城河打造親水空間，適度以植栽取代水泥牆，在保有客家意象的同時，營造出更宜人的生活場域。

東豐綠色走廊風景優美、氣氛閒適，自開放以來吸引許多民眾慕名前往；然近年來因全臺各地公共自行車盛行，加上東豐綠廊並沒有新的景點地標，造成遊客人數下滑；市府提出2000萬元計畫整理「土牛客家文化館」及周邊，以串聯東豐綠廊，形成環狀旅遊動線，並串聯臺中市將舉辦的2018世界花卉博覽會及台三線浪漫大道，帶動地方經濟發展。李永得表示支持，也期待能帶入台三線遊客，結合東豐自行車道，帶給民眾優質豐富的旅遊體驗。

東勢區有著獨有的大埔客家文化，東勢國小現址旁的原東勢公學校宿舍群興建於日治時期大正10年(西元1921年)，主體採檜木構造，反映當代歷史意義，更與東勢地區教育發展息息相關，林佳龍市長相當重視，經市政府研議公告為歷史建築並於105年初完成修復整體規劃設計案，並提報5253萬元的修復工程計畫，客委會已核定4097萬元補助執行。

(中時)